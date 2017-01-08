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Balık – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 8, 2017
Kadınlara özel spor programı
8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Balık burcunu bugün neler bekliyor?

Pazarlama faaliyetlerinizi yaratıcı öğelerle bezeyebilirsiniz. Toprak işlerine eğilmek, doğa yürüyüşlerine katılmak ve dışarıda zaman geçirmek uygun aktiviteleriniz olacaktır.

Sosyal işlerde güvenle ilerlemek, başlamış olunan eğitim hayatında sağlam bir ilerlemeye sahip olmak olumlu etkilerinizdir. Ayrıca bugün Merkür geri hareketini sonlandırmış olacak. Bilhassa mesleki ortamınızda başınıza gelen aksaklıklar ve iletişim problemlerinin de sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Akşam saatlerinde akışta kalıp Ay’ın boşluk etkisini geçiştirebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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