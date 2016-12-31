Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Balık – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu

2 Ocak haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aralık 31, 2016
Kadınlara özel spor programı
2 Ocak haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Güzelleşmek için fiziken bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Özellikle estetik, saç boyama, saç şekli değiştirme gibi değişikliklere yönelebilirsiniz.

Aşkı hayatınıza daha rahat çekebileceğiniz güzel sürece adım atıyorsunuz. Hayata daha fazla sevgi penceresinden bakacaksınız. Başkalarına kendilerini daha iyi hissedebilecekleri ortamları rahatlıkla yaratabileceksiniz. Bu süreçte kendinizi sevdirmek için türlü sevimlilikler yapabilirsiniz. Kilo almamaya özen gösterin, şekerli gıdalar tüketimini arttırmayın! Güneş/Plüton kontağından dolayı özel hayatınızda size güven veren gelişmeler söz konusu olabilir. Temeli sağlam ilişkilere yelken açabilirsiniz. Keza uzun süredir başlamayı düşündüğünüz hobiye başlamak, özel sevklerinize vakit ayırmak için harika bir süreçtesiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yeni yıla romantizmin doruklarında başlıyoruz
Astrolog Dinçer Güner yazıyor: 2017’de Türkiye ve Dünya
Oğlak burcunda Yeni Ay: İşkolik olmaya hazır mısınız?