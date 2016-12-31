Balık – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu

2 Ocak haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Güzelleşmek için fiziken bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Özellikle estetik, saç boyama, saç şekli değiştirme gibi değişikliklere yönelebilirsiniz.

Aşkı hayatınıza daha rahat çekebileceğiniz güzel sürece adım atıyorsunuz. Hayata daha fazla sevgi penceresinden bakacaksınız. Başkalarına kendilerini daha iyi hissedebilecekleri ortamları rahatlıkla yaratabileceksiniz. Bu süreçte kendinizi sevdirmek için türlü sevimlilikler yapabilirsiniz. Kilo almamaya özen gösterin, şekerli gıdalar tüketimini arttırmayın! Güneş/Plüton kontağından dolayı özel hayatınızda size güven veren gelişmeler söz konusu olabilir. Temeli sağlam ilişkilere yelken açabilirsiniz. Keza uzun süredir başlamayı düşündüğünüz hobiye başlamak, özel sevklerinize vakit ayırmak için harika bir süreçtesiniz.