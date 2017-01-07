Balık – 9 Ocak Haftalık Burç Yorumu

9 Ocak haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Yalnızlar için havada bir nevi aşk kokusu var! Yaratıcılık gerektiren konularda şanslı olabilir, riskli girişimlerden kazanç elde edebilirsiniz. Hobilerinize yönelebilir, hayatın keyifli yanlarını daha kolay görebilirsiniz. Aşk ve çocuklarla ilgili konular çok daha ön planda bu Dolunay zamanı.

Dolunay haftasında Büyük Kare dediğimiz açı kalıbı etkin olacak. Özellikle sağlıkla ilgili konular için ekstra harcamalar yapmanız gerebilir. Maddi anlamda risk almak, yatırım yapmak için pek uygun bir hafta değil açıkçası. Mali krizler, kayıplar, zorlanmalar, ödemelerde hatalar, uğraşacağınız angarya işler olabilir. Estetik operasyon için de pek uygun bir hafta değil açıkçası. Venüs ve Neptün ise birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile aşka daha yakın olabilir, daha yaratıcı, estetik kaygılarınız daha fazla olabilirsiniz. Bu hafta güzelleşmek, saç stilinizi değiştirmek veya boyatmak, estetik girişimlerde bulunmak için de gayet uygun bir hafta.