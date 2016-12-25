Balık burcunu 2017’de neler bekliyor?

2017 senesinde Balık burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2017 senesini yazdı.

BU YIL ÖNE ÇIKAN TEMEL KONULAR

Bu yıl da görev ve sorumluluklarımızı bize deneyim ve olgunlaşma getiren konuları anlatan Satürn gezegeni iş ve kariyer alanınızdaki seyahatini sürdürüyor. İş ve kariyer alanında yeniden yapılanmak, size daha çok tanınma, statü ve sorumluluk getirecek işlerle uğraşmanız söz konusu. Kariyerde terfi etmek, görev alanını değiştirmek, yeni bir iş kurmak için adım atabilirsiniz. İşinizde daha fazla uzman olmak ve deneyiminizi paylaşmak adına inisiyatif gösterebilirsiniz. İşinize vereceğiniz emek harcayacağınız zaman ve enerji size olumlu etkilerle geri dönecektir. Ebeveynlik etmek çocuklarla ve aileyle ilgilenmek, ev hayatı ve iş hayatı arasındaki sorumlulukları dengelemek adına daha fazla gayret sarf edebilirsiniz. Hayat hedeflerinizde daha çok başarı elde etmek için sıkı ve disiplinli çalışmanız gerekecektir. Bazı Balık’lar meslek değiştirebilir, iş yerini ve çalışma düzenini yeniden yapılandırabilir. Satürn'ün geri gideceği 6 Nisan – 25 Ağustos tarihleri arasında iş ve kariyer alanında büyük, ciddi, kalıcı değişimleri hayata geçirmemekte fayda var. İşle ilgili veya ticari sözleşmeleri ertelemek belki mümkün olmayacaktır, ama en azından daha dikkatli, gerçekçi ve tedbirli yaklaşabilirsiniz.

ŞANS VE FIRSAT ALANLARINIZ

Bu yıl Jüpiter 11 Ekim'e kadar Terazi burcunda kalacak ve sizin ortak para paylaşımı, kredi, borçlar, vergi, sigorta, müşterilerden gelen para ve miras alanınızda yer alacak. Bütçenizi ve harcamalarınızı dengeye oturtmanız gerekecektir. Para paylaşımınızı aile, eş veya iş ortağınızla daha eşit, dengeli ve adil bir biçimde yapmak önem kazanıyor. Eğer ticari girişimleriniz veya yatırımlarınız varsa bu yıl daha fazla gelir elde edecek bağlar, ilişkiler kurabilir ve yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kredi alımları, borç ödemek, vergi ve sigorta ödemelerinde daha kolay ilerleyebilirsiniz. Jüpiter 11 Ekim'de Akrep burcuna geçecek. Sizin uzak yolculuklar, yabancılarla ilişkiler, akademik çalışmalar, eğitim, basın, yayın, medya ve hukuki konuları sembolize eden alanınızda yer alacak. Bu süreçte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Yeni yerle görmek ve keşfetme fırsatınız var. Eğitimler alabilir, akademik konularda gelişebilir, hayata bakış açınızı yenileyecek inanç ve felsefi kültürler içeren temalara ilgi duyabilirsiniz. Hukuki ve resmi işlerde şanslı olacaksınız. Basın, yayın, medya, tanıtım ve kampanyalar size tanınma imkanı verebilir. Spiritüel konular dini yaşam ve metafizik bilgi içeren alanlarda öğrenmek, eğitmek ve okumak isteyebilirsiniz.

KADERSEL DEĞİŞİM ZAMANLARI

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin sağlık konuları, günlük hayat, iş ve çalışma ortamınızı temsil eden alanda gerçekleşecek. İş ve çalışma düzeninizde gelişmeler, yenilikler yer alabilir. İş değiştirmek, iş görüşmeleri yapmak, terfi etmek imkanı yer alabilir. Sağlığınıza özen göstermek kilo vermek diyet yapmak bedeninize daha fazla özen göstermek isteyebilirsiniz. Günlük hayatınızın aşırı fedakarlık ve özveri gösterdiğiniz taraflarını ele almak daha iyi görmek için güzel bir fırsatınız olacak.

25 Şubat'ta yer alacak Güneş Tutulması Balık burcunda ve sizin öz burcunuzda gerçekleşecek bu Tutulma diğer burçlara göre sizi daha fazla etkileyecek değişimleri hayatınıza getirecektir. İlişkilerinizi nasıl ele aldığınızı, hayata bakış açınızı ve gelecek hedeflerinizi belirleme konusunda kararlar alabilirsiniz. Bazı bekar Balık’lar evlenme kararı alabilir, hayatlarındaki özel kişiyle daha ciddi bir gelecek planı yapmaya başlayabilir. Evlilik ve ortaklık konularında yaşadığınız ikilemler varsa bu dönemde yaşadığınız çelişkileri su yüzen çıkaracak duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda daha fazla romantizm ve aşk yaşamak için istekli olacaksınız.

7 Ağustos‘ta Kova burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Duygusal anlamda daha fazla içinize çekildiğiniz özel hayatınıza önem vermek istediğiniz bir dönem olacak. Bu dönem meditasyon, yoga ve benzeri spiritüel çalışmalar ile beden egzersizleri için oldukça etkili bir dönemdir. Manevi tarafınızı rahatlatacak konularla ilgilenebilirsiniz. İş ve çalışma düzeninizi sağlık ve günlük hayat temponuzu etkileyecek elde olmayan durumlar ortaya çıkabilir. Kendinizi bu dönemde daha yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. İş arkadaşları veya günlük hayat içinde birlikte olduğunuz kişilerle, hizmetliler veya çalışanlarla ilke ve prensipler doğrultusunda sınırlarınızı belirleyecek bir tutum sergilemelisiniz.

21 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması yine sizin iş ve çalışma hayatı alanınızda gerçekleşiyor. Bu dönemde iş değiştirmek, terfi almak, sağlık konularına önem vermek, işlerinizi düzene sokmak, iş konularında daha yaratıcı ve dikkat çekici olmak için değişim yaratacak başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

AŞK, İLİŞKİLER VE PARA

Aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs 5 Mart – 16 Nisan arası Koç burcunda geri harekette bulunacak ve bu Retro sizin para kaynakları alanınızda gerçekleşecek. Bu dönemde maddi konularda dikkatli olmalı bütçenizi ve harcamalarınızı dengeye oturtacak şekilde önlem almalısınız. Kredi alım satım veya borçlanma konusunda dikkatli davranmalısınız. Diğer yandan ilişkiler, evlilik ve ortaklık konularında özellikle 3 -16 Nisan tarihleri arasında Venüs sizin burcunuza gerileyeceği için daha özenli olmalısınız. İlişkiler bu dönemde stresli olabilir. Venüs 3 Ocak – 3 Şubat, 1 – 26 Ağustos ve 19 Eylül – 24 Ağustos tarihleri arasında aşk ve ilişkiler alanınızda kalacak. Size ilişkiler, beğenilme, çekicilik ve sosyal yaşam bakımından olumlu etkiler getirecek. 26 Ağustos – 19 Eylül tarihlerinde kredi alma, yatırım yapma, iş konularında ortaklık veya ticari anlamda girişim yapmak için olumludur.

MERKÜR GERİLEMESİ VE SİZE ETKİLERİ

Merkür bu yıl yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Oğlak burcunda geri harekette olacak. 21 Aralık 2016’da başlamış olduğu gerileme hareketini 9 Ocak 2017’de sona erdirene kadar sizin arkadaşlar, grup faaliyetleri ve gelecek planları evinizde yer alacak. Bu Retro, arkadaşlarla ilişkilerin, iletişimin veya yapılan planların stresli geçeceğine işaret ediyor. Arkadaşlarla yapılan planlarda gecikme ve değişiklik beklenebilir. Geleceğe dair bir kararınız varsa bunu uygulamaya geçmeden ne kadar somut, pratik ve gerçekçi olduğuna bakmadan karar vermeyin.

Merkür 9 Nisan – 11 Mayıs arası Boğa burcunda geri harekette bulunacak. Sizin yakın çevreniz, kardeşler, komşular, iletişim, haberleşme, ulaşım, zihinsel faaliyetler, ticari girişimler, eğitim ve kısa yolculuklar alanınızda yer alacak. Tüm bu konuları içeren işlerde karar alırken detayları gözden kaçırmayın. Emek verdiğiniz işlerde planlı olun. Elektrikli ve elektronik cihazları, cep telefonu ve bilgisayar gibi aletlerinizi, arabanızı korumaya alın ve dikkatli kullanın. Yakın çevre iletişiminde yanlış anlaşılmalar olabileceğini düşünerek hareket edin. Konuşun veya söz verin. Kendinizi sözlü veya yazılı ifade ederken net ve açık olmaya çalışın.

Merkür 14 Ağustos – 6 Eylül arası Başak burcunda Retro yapacak. Evlilik ortaklık ve ciddi beraberlikler alanınızda yer alacak olan bu Retro eş veya ortakla iletişim problemlerine yol açabilir. Ticari konularda ortak iş yaptığınız kişi veya kurumlarla iletişimde detaylara, alt satırlara dikkat edin! Tutamayacağınız sözler vermeyin. Sözleşmeleri bu tarihe denk getirmemeye çalışın. Bazen Retro dönemlerinde eski eş veya beraber olduğunuz kişiden haber alabilir, eskilerle bir araya gelebilirsiniz.

Merkür yılın son gerilemesini 4 – 24 Aralık arası Yay burcunda gerçekleştirecek. Bu geri hareket sizin iş ve kariyer alanınızda gerçekleşiyor. Kariyer alanında alacağınız kararları bu dönemde çok kesinleştirmeden almayın. İş görüşmeleri varsa verilen ve alınan sözler sonradan değişim gösterebilir, bunun bilincinde olarak adım atın.