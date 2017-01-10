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Başak – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 10, 2017
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10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Arkadaş çevreniz ve dahil olduğunuz topluluklarla ilgili empati yeteneğinizin yüksek olmasından dolayı sosyal ilişkilerinizde sevginizi rahatlıkla gösterebilir, huzurlu ortamlar yaratabilirsiniz.

İlişkiniz ve ortaklığınızla ilgili ilerlemeniz gereken yolda ailenizin baskısı ve müdahaleleri ile karşılaşabilirsiniz. Yasak bir ilişki nedeniyle ailenizi veya evliliğinizi dağıtmayı aklınıza getirebilirsiniz. Bekarsanız bile özgürleşmek ve sıra dışı ilişkiler yaşamayı arzu edebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz ortama ayak uydurmak size zor gelebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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