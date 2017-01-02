Başak – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Günün teması yine hizmet alanınız ve çalışmak olacaktır. Ancak öğle saatleri Ay boşluğu nedeniyle ağır enerjiler deneyimlemeniz olasıdır.

Dolayısıyla işinizi sürdürmeye çalışırken yeni yöntemlere girişmemeniz ve olanı halletmeniz yeterlidir. Konu olarak insanların ve toplumun menfaatlerini gözeteceğiniz konular üzerinde yoğunlaşacaksınız. Sağlık açısından öğlenden sonraya kadar almaya çalışmalısınız. Öğleden sonra ise partnerlik ve ortaklık konularınız ön plana çıkacaktır. İletişim aksaklıklarına dikkat etmelisiniz.