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Başak – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 21, 2016
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21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Maddi alacaklarınızı tahsil edebilir, yeni gelir kaynakları yaratabilmek için beyin fırtınasına girişebilirsiniz. Kendi becerilerinizi paraya çevirebilirsiniz.

Maddi ve manevi konularda kendinize değer yaratabilmek adına dinginlik, denge ve uzlaşma içinde bulunabileceğiniz sosyal temaslarda bulunabilirsiniz. Mali ödeme dengesiyle ilgili konulara odaklanacağınız bir günü deneyimliyorsunuz. Güneş’in Oğlak burcuna geçip bir ay ilerlemesiyle odak konularınız çocuklarınız, hayatınızın keyif alanları, hobileriniz ve evliliğiniz olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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