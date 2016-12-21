Başak – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Maddi alacaklarınızı tahsil edebilir, yeni gelir kaynakları yaratabilmek için beyin fırtınasına girişebilirsiniz. Kendi becerilerinizi paraya çevirebilirsiniz.

Maddi ve manevi konularda kendinize değer yaratabilmek adına dinginlik, denge ve uzlaşma içinde bulunabileceğiniz sosyal temaslarda bulunabilirsiniz. Mali ödeme dengesiyle ilgili konulara odaklanacağınız bir günü deneyimliyorsunuz. Güneş’in Oğlak burcuna geçip bir ay ilerlemesiyle odak konularınız çocuklarınız, hayatınızın keyif alanları, hobileriniz ve evliliğiniz olacaktır.