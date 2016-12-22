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Başak – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 22, 2016
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22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün de dünkü enerjilerle, maddi ve manevi konularda kendinize değer yaratabilmek adına dinginlik, denge ve uzlaşma içinde bulunabileceğiniz sosyal temaslarda bulunabilirsiniz.

Maddi alacaklarınızı tahsil edebilir, yeni gelir kaynakları yaratabilmek için kafa yorabilirsiniz. Kendi becerilerinizi paraya çevirebilirsiniz. Mali ödeme dengesiyle ilgili konulara odaklanacağınız bir günü olacaktır. Ancak gece saatlerinde Ay boşluğu enerjinizi düşürecektir. Ayrıca maddi konular nedeniyle gerilebileceğiniz ilişkilerde kopuşlar yaşayabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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