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Başak – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 23, 2016
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23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Gizemlerle ilgilenmek, cinsel fanteziler yaratmak, sevdiğinizle loş bir ortamda romantizmi harekete geçirecek bir müzikle baş başa kalmak veya su kenarlarına kısa gezintiler yapıp oksijen almak için çok uygun bir gündesiniz.

İlham verici bir sosyal ilişkiye başlamış olabilirsiniz. Sizin burcunuzun yönetici gezegeni Merkür gerileme sürecinde olacağı için bilhassa ev, aile ve ebeveyninizden öğreneceğiniz eski bir bilgi sayesinde beklenmedik şekilde hayatınızın kriz alanlarını düze çıkarma ihtimaline açık gözüküyorsunuz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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