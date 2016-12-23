Başak – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Gizemlerle ilgilenmek, cinsel fanteziler yaratmak, sevdiğinizle loş bir ortamda romantizmi harekete geçirecek bir müzikle baş başa kalmak veya su kenarlarına kısa gezintiler yapıp oksijen almak için çok uygun bir gündesiniz.

İlham verici bir sosyal ilişkiye başlamış olabilirsiniz. Sizin burcunuzun yönetici gezegeni Merkür gerileme sürecinde olacağı için bilhassa ev, aile ve ebeveyninizden öğreneceğiniz eski bir bilgi sayesinde beklenmedik şekilde hayatınızın kriz alanlarını düze çıkarma ihtimaline açık gözüküyorsunuz.