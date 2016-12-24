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Başak – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 24, 2016
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24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

İş bağlantıları ve işle alakalı sosyal ortamlarda olmanızı düşünüyorsunuz. Ancak günün genelinde enerjiler düşük olacağı için bilhassa gizemli, kuytuda kalmış ilişkiler ve kişilerle ilgili kafa yormak isteyebilirsiniz.

Su kenarlarına kısa gezintiler ruhunuza iyi gelecektir. Diğer taraftan evinizde kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Eşiniz ve çocuklarınızın ısrarlı birlikte vakit geçirme teklifleri duygularınızı tetikleyecek ve kendinizi sosyal anlamda bir parça duygusal baskı altında hissedeceksiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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