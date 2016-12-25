Başak – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

İletişimin her türlüsünün yaşanacağı ortamlarda olmayı isteyebilirsiniz. Ancak bugün sabah saatlerinden itibaren enerjiler düşük olacağı için bilhassa gizemli, kuytuda kalmış ilişkiler ve kişilerle ilgili kafa yormak isteyebilirsiniz.

Kısa yürüyüşler ve biraz beden hareketi ruhunuza iyi gelecektir. Akşam saatlerinde ise evinizde kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Aslında hizmet alanınızdaki fırsatların maddi kaynaklarınızı nasıl beslediğini iyi bildiğiniz için şu an mevcut gökyüzü etkilerini avantajınıza çevirebilmek için düşünceler üretebilirsiniz.