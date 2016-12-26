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Başak – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 26, 2016
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26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Aileniz veya akrabalarınızla olan iletişimlerinizdeki diyaloglar neşeli ve canlı geçecektir. Samimi bir ortam yakalanabilir ve hoş etkileşimler ortaya çıkabilir.

Size kan bağı ile yakın olan insanların doğasını anlama, onların iç dünyasındaki ayrıntıları keşfetme gibi incelikler dikkatinizi çekebilir. Kendi köklerinize ait olan özellikleri keşfetme yoluna gidebilirsiniz. Partneriniz veya ortağınızla size ait özel konular, detaylar nedeniyle tartışma ve öfkeli tartışmalara yatkınlık riskine sahipsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güle güle George Michael…
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