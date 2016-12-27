Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Başak – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 27, 2016
Kadınlara özel spor programı
27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Gayrimenkul yatırımı yahut aileniz için maddi bir kriz durumunu çözecek kaynaklara sahipsiniz. Ancak bu konudaki yöntemleri paylaşmaktan uzak duruyor, kendinize fayda sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz.

Bilgi aktarımı sayesinde hem siz kazançlı çıkarsınız hem de yakınlarınızın sorumluluğunu karşılamış olursunuz. Hayal gücünüz oldukça işlek olabilir. Yaratıcı düşüncelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Üstelik özel hayatınızla ilgili ilham verici bir motivasyona sahipken sağlıklı yaşamayla ilgili alanlara eğilebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güle güle George Michael…
Dinçer Güner yazıyor: 2017’de hangi burcu neler bekliyor?
Duygusal çıkışlarınıza dikkat edin