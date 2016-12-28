Başak – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Günün büyük çoğunluğunda Ay Yay burcunda boşlukta olacağından içinize kapanmanız, evde vakit geçirme isteğinde olmanız ve ebeveyninizle ilgili mecburi işleri halletmeniz mümkündür.

Gece saatlerinde Ay Oğlak burcuna geçip Yeni Ay konumuna geldiğinde, çocuklarınız ve evliliğiniz gibi özel hayatınıza dair tüm konular için yeni yılda yaşamayı planladığınız ayrıntıları belirleyeceğiniz sürece geçeceksiniz. Sona eren yılın da etkilerini göz önünde bulunduracaksınız. Olumlu ve tutarlı planlar yapmak için fırsatınız olacaktır.