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Başak – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 28, 2016
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28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Günün büyük çoğunluğunda Ay Yay burcunda boşlukta olacağından içinize kapanmanız, evde vakit geçirme isteğinde olmanız ve ebeveyninizle ilgili mecburi işleri halletmeniz mümkündür.

Gece saatlerinde Ay Oğlak burcuna geçip Yeni Ay konumuna geldiğinde, çocuklarınız ve evliliğiniz gibi özel hayatınıza dair tüm konular için yeni yılda yaşamayı planladığınız ayrıntıları belirleyeceğiniz sürece geçeceksiniz. Sona eren yılın da etkilerini göz önünde bulunduracaksınız. Olumlu ve tutarlı planlar yapmak için fırsatınız olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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