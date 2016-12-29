Başak – 29 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Hayatınızın keyifli alanları bilhassa çalışma dürtüsüyle beslendiği için öncelikli olarak iş ve yapı kurma üzerine odaklı bir keyif kaynağı bulmanız olasıdır. Tatlı gıdalara düşkünlüğünüz bugünde artabilir.

Ancak sindirim sisteminize dikkat etmeniz gerekmektedir. Kuşak çatışması üzerine ve deneyimsizlikler nedeniyle çocuklarınıza sözünüzü geçirmek ve tavsiyelerinizi aktarmak söz konusu olabilir. Onların eğitiminde deneyimlerinizi uygulamalı olarak zorunda kalabilirsiniz. Esnek davranmakta ve empati ile yaklaşmakta fayda var.