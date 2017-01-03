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Başak – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 3, 2017
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3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Derin duygularla bağlanabileceğiniz bir ilişkinin tohumları atılabilir. Duyguları yöneten Ay ve bugünden itibaren Venüs ilişkiler evinizde ilerliyor. Bu konuda şanslı gözüküyorsunuz.

Romantizm, merhamet, insancıl davranışlar ve şefkat duyguları ile ilişkinize sarılabilir ve hayalinizdeki geleceği partnerinizle paylaşabilirsiniz. Duygularınızı aktarmak konusunda sınırsız olabileceğiniz bir gündesiniz. Bir iş ortaklığınız mevcutsa olumlu ve uzlaşmacı bir sürece başlıyor olabilirsiniz. Merkür gerilemesi nedeni iletişim aksaklıkları devam edebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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