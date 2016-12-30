Başak – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Hizmet alanınız ve gündelik işlerinizin takibinde olası sözleşmelerde titiz davranmalı ve iki tarafın da güveni tesis edildikten sonra başlangıçlara yönelmelisiniz.

Sağlığınızla ilgili karar alma konusunda doğru bir günde bulunmuyorsunuz. Herhangi bir tedavi yahut ameliyat kararını erteleme yoluna gitmelisiniz. Mesleki birikim ve bilgileriniz sayesinde ticari hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak destek aldığınız kişilere ve ortaklıklarınıza karşı tetikte olmanız da gerekebilir. Çocuklarınızın eğitimi için yeni yöntemler geliştirebilirsiniz.