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Başak – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 4, 2017
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4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Dünkü yoğun duygular bugün de doludizgin devam etmekte. Derin duygularla bağlanabileceğiniz bir ilişkinin tohumları atılabilir.

Romantizm, merhamet, insancıl davranışlar ve şefkat duyguları ile ilişkinize sarılabilir. Hayalinizdeki geleceği partnerinizle paylaşabilirsiniz. Duygularınızı aktarmak konusunda sınırsız olabileceğiniz bir gündesiniz. Ay’ın Balık burcu transitinin vermiş olduğu olumlu enerjilerle partneriniz veya sevgilinizle deniz kıyılarına kısa kaçamaklar yapabilirsiniz. Hayatınızda maneviyat değer kazanacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yaradılanı sev yaradandan ötürü
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