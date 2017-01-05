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Başak – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 5, 2017
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5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Hayatınızda krize neden olmuş konuları artık kendi lehinize çevirebilirsiniz. Üzerlerine korkusuzca ve cesaretle gidip çözebilecek bir yapıdasınız. Hızlı gelişen ilişkilerin içine çekilebilirsiniz.

Bu ilişkiler duygudan ve derinlikten uzak olabilir. Maddi ve manevi değer yaratılan ortaklaşa konularda hızlı ve etkin yöntemler benimseyebilir ve üzerlerine gidebilirsiniz. Ortaklaşa kazanımlar elde edebilirsiniz. Ebeveyniniz veya evinizle ilgili yeni bir sorumluluk hayatınıza dahil olabilir. Bu konu her neyse odak noktanız olmaya aday hale gelebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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