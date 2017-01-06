Başak – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Bir sanatsal faaliyet için eğitim almayı düşünebilirsiniz. Görsel sanat dalı olabildiği gibi tiyatro ve şan dersi de almak mümkün olabilir. Diğer taraftan ruhani inançlarınızı sorgulayabilir, bu konular üzerinde düşünebilirsiniz.

Doğanın ve yeşilin yoğun olduğu diyarlara yolculuk etme hevesi duyabilirsiniz. Ay’ın yücelim enerjisi sayesinde zihinsel ve ruhsal olarak bütünleşmeye giden yolda bilhassa maneviyat gücünüzü arttırabilir, inançlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Hukuki meselelerde adalet bilincinizin güçlü ve güven verici olduğu zamanlardasınız.