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Başak – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu

7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 7, 2017
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7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Sanatsal ve görsel etkinliklerle vakit geçirmeyi arzu edebilirsiniz. Hatta görsel sanat dalı veya oyunculuk dersi de almanız mümkün olabilir. Ruhani inançlarınızı sorgulayabilir, bu konular üzerinde düşünebilirsiniz.

Doğanın ve yeşilin yoğun olduğu diyarlara yolculuk etme hevesi duyabilirsiniz. Ay’ın yücelim enerjisi sayesinde zihinsel ve ruhsal olarak bütünleşmeye giden yolda bilhassa maneviyat gücünüzü arttırabilir, inançlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Güneş/Plüton kavuşum enerjisini takıntı yapabileceğiniz bir hobi kaynağına aktarabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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