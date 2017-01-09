Başak – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Kariyerinizi ilgilendiren alanlarda görüşmeler yapabilir, işinizi geliştirebilir, otorite figürleriyle diyaloglara dalabilirsiniz. Karar almaktan ziyade fikir alışverişi yapmaya özen göstermelisiniz.

Ortaklaşa kazanılan gelirlerde beklenmedik artışlar veya başlangıçlar meydana gelebilir. Sıra dışı bir ilişkiye çekilmeniz mümkündür. Marjinal konulara ilginiz artabilir. Evinizle ilgili meydana gelen elektrikli ve mekanik alet arızaları had safhaya ulaşmış olabilir. Üstelik ebeveyn ve akrabalarla olan iletişiminizdeki ağır enerjiye de dikkat etmelisiniz.