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Başak – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 9, 2017
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9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Başak burcunu bugün neler bekliyor?

Kariyerinizi ilgilendiren alanlarda görüşmeler yapabilir, işinizi geliştirebilir, otorite figürleriyle diyaloglara dalabilirsiniz. Karar almaktan ziyade fikir alışverişi yapmaya özen göstermelisiniz.

Ortaklaşa kazanılan gelirlerde beklenmedik artışlar veya başlangıçlar meydana gelebilir. Sıra dışı bir ilişkiye çekilmeniz mümkündür. Marjinal konulara ilginiz artabilir. Evinizle ilgili meydana gelen elektrikli ve mekanik alet arızaları had safhaya ulaşmış olabilir. Üstelik ebeveyn ve akrabalarla olan iletişiminizdeki ağır enerjiye de dikkat etmelisiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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