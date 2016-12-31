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Başak – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu

2 Ocak haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aralık 31, 2016
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2 Ocak haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat tarihinde kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, partner ilişkileri adına keyifli ve de şanslı bir sürece giriş yapıyorsunuz.

Bazılarınız evlenmek üzere adımlar atmaya başlarken, bazılarınız ise sağlam temelli ilişkileri hayatınıza çekebilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerden genel anlamda olumlu destekler ve yardımlar alabileceksiniz. İlişkilerdeki olası sorunları çözmek içinde Venüs'ün bu geçişi size destek olabilecektir. İlişkilerde uyum, ahenk yakalamak çok daha kolay olacaktır. Bu dönem olası çatışmalar, kavgalar, problemler çok da fazla büyümeden tatlıya bağlanabileceğine işaret etmektedir. Güneş/Plüton etkileşim içinde olacağından dostlarınızla minik seyahatler söz konusu olabilir. Dostlukları pekiştirecek, güven ortamı yaratılmasını sağlayacak gelişmeler de söz konusu olabilir.

Burç Yorumları

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