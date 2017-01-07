Başak – 9 Ocak Haftalık Burç Yorumu

9 Ocak haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Sosyal çevre ilişkileri ve aşk hayatınız arasında denge kurmanız önemli olacaktır. Riskli girişimlerden uzak durmalı, spor aktivitelerinde kendinizi çok zorlamamalısınız. Davetler, organizasyonlar, arkadaşlarla ilişkiler mercek altında olacak.

Eşinizden veya ortağınızdan destek görebileceğiniz, yeni ortaklık tekliflerinin olabileceği zamanlardasınız. İlişkinizde olası sorunları çözmek için uygun bir zemin etkili olacak. Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Dolunay haftasında Büyük Kare dediğimiz açı kalıbı etkin olacak. Finans anlamında değişimlere açık olmanızda yarar var. Kazancınızın şekli ve miktarı değişebilir, iş değişimi söz konusu olabilir. Maddi anlamda abartılı harcamalar yapmak için pek uygun bir hafta değil açıkçası. Borç almayı, vermeyi, borçlanmayı, kredi işine girmeyi de pek tavsiye etmiyorum. Lakin bu hafta keyfi harcamalarınızı abartabilirsiniz.

Venüs ve Neptün ise birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile varsa partneriniz veya ortağınızla beraber seyahat planlayabilirsiniz. Partnerinizle aranızda hoş, duygusal yazışmalar söz konusu olabilir. Ortağınızla yaratıcılık gerektiren, sanatsal bir takım işlere girişebilirsiniz de. Eğer ki hayatınızda biri yok ise yakın çevrenizin, komşularınızın, kardeşlerinizin, yakın akrabalarınızın sizin için çöpçatanlık yapmasına izin vermelisiniz. Eğer ki yazım alanında yetenekleriniz var ise bu hafta ilham perileri sürekli yanınızda olabilir. Yazabilir, yeni projelere başlayabilir veya yeni bir kitaba başlayabilirsiniz mesela.