Başak burcunu 2017’de neler bekliyor?

2017 senesinde Başak burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2017 senesini yazdı.

BU YIL ÖNE ÇIKAN TEMEL KONULAR

Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bize çaba uğraşı ve bazen stres getiren gezegen Satürn Yay burcunda geçişini sürdürüyor. Sizin ev, aile, özel hayat, ebeveynlerle ilişkilerinizi getiren alanda yer almaya devam ediyor. Ev ortamınız, aile içi yaşamınız, anne, baba veya eşle ilişkileriniz temel odak noktanızı oluşturacak. İsteyenler ev alabilir, ev tamiratı, tadilatı veya yenilemesi yapabilirler. Evinizi satmak veya değiştirmek isteyebilirsiniz. Ailenizin veya ebeveynlerden birinin maddi manevi sorumluluğunu üslenmek gerekebilir. Sağlıklarıyla ilgilenmek, bakım vermek ve zaman harcamak söz konusu olabilir.

Bazı Başak’lar evden çalışmak, iş için evden uzak kalmak ve sorumluluklarını taşımakta zorlanma yaşayabilirler. Aile üyeleriniz ile ilişkilerde sorumlulukları görevleri ve rolleri doğru biçimde üstlenmek ile ilgili konularda zorlayıcı olabilir. Satürn bu yılda 6 Nisan – 25 Ağustos tarihleri arasında geri hareket yapacak. Bu dönemde ev ve aile temalı alanda sıkıntılar yaşanabilir. Bu tarih aralığında ev değiştirmek, taşınmak, evle ilgili resmi veya hukuki işler yürütmek tadilat ve tamirat yapmak isterseniz güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Ev almak ve satmak için harika bir zaman sayılmaz. Ebeveynlerin sağlığı veya bakımını üstlenmek söz konusu olabilir. Fakat siz de zaten kendi sorumluluklarınızı üstlenirken çaba harcayacağınız için fazladan bir sorumluluk taşımaya hazır olmayabilirsiniz.

ŞANS VE FIRSAT ALANLARINIZ

Bu yıl şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter 11 Ekim tarihine kadar Terazi burcunda kalacak. Sizin para kaynakları, birikimler ve kazançlar alanınızda yer alacak. Bu durumda daha fazla gelir elde etmek, paranızı daha iyi değerlendirmek, ayrıca sahip olduğunuz yetenekleri de geliştirerek veya bunları daha fazla ortaya koyarak gelirlerinizi artırma şansınız var. İlişkiler, sosyal hayat, eğitimler, uzak yolculuklar, akademik çalışmalar, yabancılarla ilişkiler gibi alanlardan iş kurabilir ve kazanç elde edebilirsiniz. Kişisel gelişim konuları ilgi alanınıza girebilir. Jüpiter 11 Ekim'den itibaren Akrep burcuna geçecek ve sizin kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre ilişkileri, iletişim, ticaret, eğitimler, kurslar, zihinsel işler alanınıza yerleşecek. Yıl sonuna kadar o alanda kalacak. Yeni bir eğitim, kurs veya gelişimle ilgili bir konuya başlayabilirsiniz. Ticari fikirleriniz varsa hayata geçirebilirsiniz. Bu süreçte yazmak, anlatmak, konuşmak, sosyal bağlar kurmak size şans getirecek. Öğretmek ve öğrenmek için harika bir fırsat.

KADERSEL DEĞİŞİM ZAMANLARI

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin bilinçaltınızı ve elde olmayan durumları gösteren alanda gerçekleşecek. İş, çalışma, günlük hayat ve sağlık konularında sizi yoran, aşırı çalıştıran ve kendinizi yormanıza neden olacak stresler ortaya çıkabilir. Kendinize vakit ayırmak biraz kafa dinlemek isteyebilirsiniz. Bu dönemde gizli işlerden arkadan konuşmaktan ve sır saklamaktan uzak durmalısınız. Sakladıklarınız başınıza iş açabilir. Spiritüel konular şifa çalışmaları ve terapiler size iyi gelecektir.

25 Şubat'ta yer alacak Güneş Tutulması Balık burcunda ve sizin evlilik, ortaklık ve ciddi beraberlikler alanınızda gerçekleşecek. Artık Balık burcunda son tutulmayı yaşıyoruz. Son iki yıldır ilişkiler alanınız tutulmalarla oldukça değişti, şekillendi ve size farkındalık kazandıracak ilişkilerde kendinizi tanıyacak imkan yarattı. Son bir kez bu defa da ilişkilerinizi nasıl kurduğunuzu, ne kadar fedakarlık ve özveride bulunduğunuzu göreceksiniz. Bu dönemde evlilik, ayrılık ve ortaklıkla ilgili kararları almak değişimleri hayata geçirmek söz konusu olacaktır.

7 Ağustos‘ta Kova burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. İş, çalışma, günlük hayat ve sağlık alanınızda yer alacak bu tutulma, iş değiştirmek, iş aramak, sağlığınıza dikkat etmek, kendinize bakmak, iş arkadaşları ile ilke ve prensipleriniz doğrultusunda ilişkileri dengelemek, günlük hayatınızı daha size uygun ve gerçekçi bir biçimde planlamak için size fırsat getirecektir.

21 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması Şubat ayındaki tutulmanın bir devamı niteliğinde olacak. Günlük hayatı, iş düzeninizi, sağlık konularını ön plana almanız gereken bir süreç olacak. Yeniden çalışma ve günlük hayat düzeninizi planlamak gerekecek. Yönetsel yeteneklerinizi geliştirmeyi düşünebilirsiniz.

AŞK, İLİŞKİLER VE PARA

Bu yıl aşk, ilişkiler ve para gezegeni Venüs Koç burcunda 6 Mart – 17 Nisan tarihleri arası geri hareket yapacak. Para paylaşımı alanınızda geri gidecek olduğu için harcamalarınızı, ödemelerinizi, borç ve alacaklarınızı iyi takip etmeli, gereksiz risk alacak kararlar almamalısınız. Aile ve eşle ortak bütçenizin dengesi bu süreçte bozulabilir. İlişkilerde daha huzursuz ve stresli davranabilirsiniz. Eşinizle ortağınızla öfkeli, sabırsız ve sert bir tutum takınmadan iletişim kurmaya çalışın. Bu dönemde aşk ve para konuları size stres ve sıkıntı yaratacaktır.

MERKÜR GERİLEMESİ VE SİZE ETKİLERİ

Merkür bu yıl yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Oğlak burcunda geri harekette olacak. 21 Aralık 2016’da başlamış olduğu gerileme hareketini, 9 Ocak 2017’de sona erdirene kadar aşk, romantizm, hobiler, eğlence ve çocuklar evinizde kalacak. Gönül işleri bu dönemde ters gidebilir. Bu süreç geçene kadar yeni bir eğitim, hobi çalışması, ticari karar veya çocuklarınıza dair işlerde yeni bir başlangıç yapmamaya özen gösteriniz.

Merkür 9 Nisan – 11 Mayıs arası Boğa burcunda geri harekette bulunacak. Toprak grubunda geri gideceği bu yıl içerisinde toprak elementinden bir burç olan Başak burcunu etkilemeye devam edecek. Bu dönemde akademik konular, eğitimler, yurt dışı seyahatler, yazışmalar, hukuki ve resmi işler, basın, yayın, medya konuları alanında karar alırken veya harekete geçerken dikkatli olmalısınız. Önemli başlangıçlar yapacaksanız retro bitimine ertelemek faydalı olacaktır.

Merkür 14 Ağustos – 6 Eylül arası Başak burcunda retro yapacak. Burcunuzda gerçekleşecek bu geri hareket süresince ilişkiler ve iletişim konuları stresli gidebilir. Dış görünümünüzü değiştirmek isterseniz sonradan kararınızı değiştirebileceğiniz veya yapılanı beğenmeyebileceğiniz için iyi düşünerek karar almanızı tavsiye ederim. Yeni biriyle ilişki başlatacaksanız detaylara önem verin. Daha sonra retro bitiminde fikrini değiştirebileceğinizi düşünerek başlangıç yapınız.

Merkür yılın son gerilemesini 4 – 24 Aralık arası Yay burcunda gerçekleştirecek. Sizin ev, aile ve özel hayat alanınızda yer alacak. Ev almak veya satmak, taşınmak, tadilat, tamirat ve aile içi ilişkiler konuları zor ilerleyebilir. Bu nedenle açık, net ve pratik bir bakış açısıyla sorunları çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız.