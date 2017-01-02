Boğa – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Arkadaş ortamlarınızda veya dahil olduğunuz sosyal organizasyonlarda sezgilerinizin sizi farklı bir noktaya taşıyacağı ağır bir gün yaşamaktasınız. Öğle saatinde kısa bir süre Ay’ın boşluk etkisi düşük enerjiler hissetmenize neden olacaktır.

Ortak kazanımlarınızı arttırmak için sorumluluklarınıza eğilmeniz gereken bir gündesiniz. İş arkadaşlarınız ve özellikle dost bildiğiniz kişilerle vakit geçirmek, onların dertlerini ve sevinçlerini paylaşmak konusunda olumlu etkilere sahip bulunuyorsunuz. Arkadaşlarla iletişimde ataklarına dikkat ediniz.