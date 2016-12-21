Boğa – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

İş arkadaşlarınızla ilgili olumlu yaklaşımlar ve hakkaniyetli bir çalışma şekli oluşturabilirsiniz. Mesleki ortamınızda dengelerin sizin lehinize inşa edilebileceği bir gündesiniz.

Alt çalışanlarınızla mevcut projelerde dengeyi tutturabilme enerjilerine sahipsiniz. Hayatınızın gidişatına odaklandığınız bir sürece başlıyorsunuz. Yeni plan ve hedeflere yönelebilirsiniz. Güneş Oğlak burcuna girince sizin de hukuki hamleleriniz, majör eğitimler, yabancı kaynaklı meseleler üzerine odaklanacağınız bir aylık süreç başlıyor olacak.