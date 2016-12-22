Boğa – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Ay’ın Terazi burcu geçişi yine hizmet alanınızda denge arayışlarınıza vesile olacaktır. Ancak beklenmedik kopma ve ayrılma hissi nedeniyle ya iş arkadaşlarınızdan ya da çalışanlarınızdan ayrılma isteğini bugün ve takip eden dokuz gün boyunca yaşayacaksınız.

Bu tatsız ruh hali özgür kalma ihtiyacınız ve taşıdığınız sorumluluklardan bunalma nedeniyle meydana gelebilir. Günün geç saatlerinde Ay boşluğu etkisiyle içinize kapanmak isteyebilirsiniz. Akışta kalmalı ve ruhunuza iyi gelen etkinliklere yönelmelisiniz.