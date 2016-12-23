Boğa – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Yeni bir ilişkiye veya ortaklığa başlamak için olumlu enerji ve fırsatlara sahipsiniz. Bu birlikteliği başlatmak için yalnızca partnerinizle, yani muhatabınızla olmayı tercih edeceksiniz.

Ketum davranmak, derin duygular içerisinde olmak ve hassas bir duygusal yapıya bürünmeniz mümkündür. Talep edici bir yaklaşımla ikili ilişkilerinize yöneleceksiniz. Ancak kıskançlık, şüphe ve kurcalama eğiliminiz artar. Bu da yeni kurulacak ilişkilere zarar verebilir. Beklenmedik kişilerle, beklenmedik ilişkilere yönelmeniz mümkündür.