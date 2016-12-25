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Boğa – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 25, 2016
Kadınlara özel spor programı
25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Partneriniz veya ortaklarınız ile bir araya gelip metafizik ve doğaüstü konulardan bahsetmek, bu tip etkinliklere katılmak gibi bir değişiklik yapabilirsiniz. Partneriniz ve ortaklarınıza karşı merhamet duygusunun yükselebileceği bir konumdasınız.

Psikolojik ve manevi destek verebilirsiniz. Para ve bereket kavramları çıkış noktalarınız olacaktır. Ay’ın uzun süreli boşluk etkisi nedeniyle herhangi bir başlangıçta bulunmamanız hayrınıza olacaktır. Akşam saatlerinden itibaren hayatınızın krizli alanlarına odaklanıp plan yapabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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