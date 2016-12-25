Boğa – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Partneriniz veya ortaklarınız ile bir araya gelip metafizik ve doğaüstü konulardan bahsetmek, bu tip etkinliklere katılmak gibi bir değişiklik yapabilirsiniz. Partneriniz ve ortaklarınıza karşı merhamet duygusunun yükselebileceği bir konumdasınız.

Psikolojik ve manevi destek verebilirsiniz. Para ve bereket kavramları çıkış noktalarınız olacaktır. Ay’ın uzun süreli boşluk etkisi nedeniyle herhangi bir başlangıçta bulunmamanız hayrınıza olacaktır. Akşam saatlerinden itibaren hayatınızın krizli alanlarına odaklanıp plan yapabilirsiniz.