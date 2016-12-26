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Boğa – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 26, 2016
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26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Hayatın bilinmeyen kısımlarına karşı felsefi yaklaşımlar geliştirmek isteyebilirsiniz. Devletle ilgili evraklarda ve kredi olanakları için olumlu bir gündesiniz.

Cinsellik, ölüm ve insana ait tüm özelliklerin zihninizde sorgulandığı ve hayatınıza dair kriz ortamı oluşturan konuların çözümleri üzerinde kafa yorabileceksiniz. Cinsellik biraz daha hayatınızda önem kazanabilir. Arkadaş çevrenizden duygusal gerginliğe sebebiyet verecek bazı yaklaşımlar almanız mümkün gözüküyor. Öfkelenmemeye çalışmalısınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güle güle George Michael…
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