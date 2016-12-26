Boğa – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Hayatın bilinmeyen kısımlarına karşı felsefi yaklaşımlar geliştirmek isteyebilirsiniz. Devletle ilgili evraklarda ve kredi olanakları için olumlu bir gündesiniz.

Cinsellik, ölüm ve insana ait tüm özelliklerin zihninizde sorgulandığı ve hayatınıza dair kriz ortamı oluşturan konuların çözümleri üzerinde kafa yorabileceksiniz. Cinsellik biraz daha hayatınızda önem kazanabilir. Arkadaş çevrenizden duygusal gerginliğe sebebiyet verecek bazı yaklaşımlar almanız mümkün gözüküyor. Öfkelenmemeye çalışmalısınız.