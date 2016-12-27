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Boğa – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 27, 2016
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27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Fikirsel olarak kendinizi baskı altında hissediyor olmanız olağandır. Ancak maddi ve manevi potansiyelinizi hayatınızın krizli alanlarındaki sorumlu olduğunuz konulara nasıl aktarabileceğinizi belirleyebileceksiniz.

Uzman ve deneyim sahibi birisinden destek alabilirsiniz. Konuları daha profesyonel bir bakış açısıyla çözmeyi öğreneceksiniz. Ancak ne kadar düşüncede kalsanız da sonuca ulaşmanız güç olacaktır. Zihinsel olarak donanımlı ve kendine güvenli bir şekilde kararlarınıza odaklanabileceksiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güle güle George Michael…
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