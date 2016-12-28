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Boğa – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 28, 2016
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28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Neredeyse akşama kadar sürece Ay boşluğu sırasında hayatınızın krizli alanları hakkında sonuca ulaşmayacak fikirler kafanızı meşgul edecektir.

Ancak gece saatlerinde Oğlak burcunda yılın son Yeni Ay’ı gerçekleşecektir. Yabancı kültürler, hukuk, majör eğitimler ve fikirsel olarak yeni yılda yapacaklarınızı tasarlayacaksınız. Disiplin ve kararlılıkla bu tasarladıklarınızı işler hale nasıl dönüştüreceğinizi planlayacağınız bir Yeni Ay deneyimleyeceksiniz. Bu tutarlı ve disiplinli fikirleriniz yeni yılda da kılavuzunuz olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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