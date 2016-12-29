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Boğa – 29 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 29 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 29, 2016
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29 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Yüksek öğrenimle ilgili çalışmalar veya uluslararası bağlantılar için fırsatlar sizden yana olacaktır. Zihinsel ve hukuki konularda eğitim veya bilgi almak ve fikirlerinizi geliştirmek adına kendinize yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Bugün bir yönetici olarak çalışanlarınızı şımartma konusunda daha esnek olabilirsiniz. Duygusal ve zihinsel çıkışlara karşı hazırlıklı olmak, bunları yumuşak ve esnek biçimde karşılamak önemlidir. Her türlü hukuki çalışma, yaptırım ve girişim için uygun bir gündesiniz. Sorumluluk ve ciddiyete sahipsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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