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Boğa – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 3, 2017
Kadınlara özel spor programı
3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Arkadaş ortamlarınızda veya dahil olduğunuz sosyal organizasyonlarda sezgilerinizin sizi farklı bir noktaya taşıyacağı ruhani bir gün yaşamaktasınız.

Ay’ın Neptün kontağı etkisi bir süre idealist ve hayalperest hissetmenize neden olacaktır. Ortak kazanımlarınızı arttırmak için destek görebileceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınız ve özellikle dost bildiğiniz kişilerle vakit geçirmek, onların dertlerini ve sevinçlerini paylaşmak konusunda olumlu etkilere sahip bulunuyorsunuz. Mesleki alanda mücadele sürecinde sezgilerinize güvenmelisiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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