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Boğa – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 30, 2016
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30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Mesleki atılımlar yapabilmek için doğru zamanda bulunmuyorsunuz. Yeni iş görüşmelerine öğlene kadar katılabilir kafanızdaki tutarlı fikir ve projeleri çalıştığınız kurumun yönetimine sunabilirsiniz.

Ancak gerçekleşeceğinden emin olmadığınız ve odaklanma zorluğu yaşadığınız konuları başkalarına aktarma konusunda dikkatli olmalısınız. Hayatınızın keyifli alanlarında karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek için gerekli olabilecek maddiyatın temini için kafa yorabileceğiniz etkilere sahipsiniz. Zihinsel potansiyeliniz artıyor.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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