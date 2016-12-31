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Boğa – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 31, 2016
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31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Yılın kapanışını toplum içinde ve insanlar arasında geçirmek isteyebilirsiniz. Kariyer hayatınızda yeni yılın hedefi olarak ilerici teknolojilerle ilgili proje üretebilirsiniz.

Grup enerjisi yüksek olduğundan dolayı yeni bir takım çalışması örgütleyebilirsiniz. Teknolojik gelişmeler ve bireysellikten çok çalışılan kurumun menfaatlerine göre tavır alınan bir hareket olacaktır. Yeni yılın planlarını yaparken toplumdaki yerinizi, insanlığa yaptığınız katkıyı ve kolektif bilinçle hareket etmenin hedeflerini yapıyor olabilirsiniz. İyi bir yeni yıl geçirmenizi dileriz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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