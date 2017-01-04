Boğa – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Her ne kadar bireysel davranmayı arzu etseniz de arkadaşlarınızın ruhsal çalkantılarına kılavuzluk etmekten kurtulamayacaksınız. Onlara vereceğiniz desteğin size de iyi geleceğini bilmelisiniz.

Sezgilerinize güvenenlerin beklentilerini boşa çıkarmayacaksınız. Gerek sosyal, gerek mesleki bağlantılarınızla organizasyonlara katılabilmek, etkinlikler düzenleyebilmek için elinizdeki hazır eylemleri bitirebilirsiniz. Gün boyu Ay boşluğu nedeniyle yeni bir eyleme başlamamalısınız. Merkür gerilemesi de iletişim zorluklarını arttıracaktır.