Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Boğa – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 5, 2017
Kadınlara özel spor programı
5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Bilinçaltı meseleleriniz veya zihinsel aktiviteleriniz üzerinde rasyonel çalışmalar yapmak için uygun bir zamandasınız. Eğitiminiz mevcutsa bugün zihinsel yoğunluğu olan tüm işlerde ilerleme sağlayabilirsiniz.

Odak noktanız olan ödeme ve kredi konularında, ortaklaşa gelirlerdeki kısıtlılık nedeniyle olumsuz ve baskı altında hissediyor olmanız mümkündür. Ortağınızın veya partnerinizin maddi kaynaklarıyla ilgili iflas yahut kayıp endişeleri günün temasını oluşturabilir. Cinsellikle ilgili kısıtlanma ve izolasyon hissedebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yaradılanı sev yaradandan ötürü
Ocak ayında bu günlere dikkat!
Yeni yıla romantizmin doruklarında başlıyoruz