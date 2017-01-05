Boğa – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Bilinçaltı meseleleriniz veya zihinsel aktiviteleriniz üzerinde rasyonel çalışmalar yapmak için uygun bir zamandasınız. Eğitiminiz mevcutsa bugün zihinsel yoğunluğu olan tüm işlerde ilerleme sağlayabilirsiniz.

Odak noktanız olan ödeme ve kredi konularında, ortaklaşa gelirlerdeki kısıtlılık nedeniyle olumsuz ve baskı altında hissediyor olmanız mümkündür. Ortağınızın veya partnerinizin maddi kaynaklarıyla ilgili iflas yahut kayıp endişeleri günün temasını oluşturabilir. Cinsellikle ilgili kısıtlanma ve izolasyon hissedebilirsiniz.