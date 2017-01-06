Boğa – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Dünyevi zevklerinizden keyif aldığınız, yeme içme ve gezme konularında vakit geçirmek isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Maddi hedeflerinizi tasarlayabileceğiniz, somut getirisi olan konulara odaklanabileceğiniz enerjilere sahipsiniz.

Hayatın keyif getiren maddi ve somut konularına biraz daha düşkün olabileceksiniz. Kalıcılığı olan konularda ve hedeflerinizde ilerleyebilirsiniz. Ruh ve beden sağlığınızı önemsediğiniz, doğanın ve dünyevi zenginliğin ayırdına varıp şükretmeyi bileceğiniz etkilere sahip bulunuyorsunuz.