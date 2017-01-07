Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Boğa – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu

7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 7, 2017
Kadınlara özel spor programı
7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Her türlü ilişkinizde merhamet, yardımlaşma ve şefkat duygularının daha çok varlığını hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu dönemde bulunduğunuz ortamlara şifa verebilecek şekilde duyarlı ve onarıcı olabileceksiniz.

Kararlı ve hedeflerine odaklı bir yapıda bulunacaksınız. Evinizin sıcak ortamından kış günlerini umut ve güven duygusuyla gözlemleyebileceksiniz. Şifa alma ve şifa verme gibi konularda özel enerji ve fırsatlara sahip bulunuyorsunuz. Hukuk ve uzun yolculuklar alanınıza devinim ve kararlılık enerjisi gelmektedir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Zamanlamanın gücünü fark edin!
2017 yılında evlilik için en uygun zamanlar!
Yaradılanı sev yaradandan ötürü