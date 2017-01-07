Boğa – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu

7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Her türlü ilişkinizde merhamet, yardımlaşma ve şefkat duygularının daha çok varlığını hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu dönemde bulunduğunuz ortamlara şifa verebilecek şekilde duyarlı ve onarıcı olabileceksiniz.

Kararlı ve hedeflerine odaklı bir yapıda bulunacaksınız. Evinizin sıcak ortamından kış günlerini umut ve güven duygusuyla gözlemleyebileceksiniz. Şifa alma ve şifa verme gibi konularda özel enerji ve fırsatlara sahip bulunuyorsunuz. Hukuk ve uzun yolculuklar alanınıza devinim ve kararlılık enerjisi gelmektedir.