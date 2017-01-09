Boğa – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Maddi ve manevi değer yarattığınız konularla ilgili bir destekle karşılaşmanız olasıdır. Parasal kaynaklarınızla ilgili temaslar yapacağınız bir gündesiniz. Mümkün oldukça çok ciddi kararlar almamaya özen göstermelisiniz.

Ay’ın İkizler enerjisi yüzeysel kararlar verilme riskine açıktır. Ancak kontrolünüz dışında gelişebilecek sürprizli başlangıçlar ve olaylara karşı da tetikte olmanız gerekebilir. Ruh halinizi coşkuya getirecek sürprizler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla olan iletişiminizde kendinizi ifade edebileceğiniz etkilere sahip bulunuyorsunuz.