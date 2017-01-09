Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Boğa – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 9, 2017
Kadınlara özel spor programı
9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Boğa burcunu bugün neler bekliyor?

Maddi ve manevi değer yarattığınız konularla ilgili bir destekle karşılaşmanız olasıdır. Parasal kaynaklarınızla ilgili temaslar yapacağınız bir gündesiniz. Mümkün oldukça çok ciddi kararlar almamaya özen göstermelisiniz.

Ay’ın İkizler enerjisi yüzeysel kararlar verilme riskine açıktır. Ancak kontrolünüz dışında gelişebilecek sürprizli başlangıçlar ve olaylara karşı da tetikte olmanız gerekebilir. Ruh halinizi coşkuya getirecek sürprizler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla olan iletişiminizde kendinizi ifade edebileceğiniz etkilere sahip bulunuyorsunuz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Panik butonuna basıyoruz!
Yılın en zor Dolunay’ı yaklaşıyor, hazır olun!
Zamanlamanın gücünü fark edin!