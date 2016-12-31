Boğa – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu

2 Ocak haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat tarihinde kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde sizleri daha sosyal, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan güzel destekler ve yararlar görmenize yardımcı olacaktır.

Daha çok sosyalleşecek, gezecek, tozacaksınız. Dinlenme fırsatı pek bulamayabilirsiniz. Sosyalleştiğiniz, dostlarınızla beraber vakit geçirdiğiniz sürece kendinizi iyi ve keyifli hissedebileceksiniz. Bu süreçte daha kendinize yakın, benzer özelliklere sahip olduğunuz kimselerle takılmak size iyi gelecektir. Odağınız daha çok eğlence üzerine kurulu olacak. Partilerin, davetlerin, organizasyonların aranan ismi olabileceksiniz. Eğer ki yalnızsanız gerçekten de katılacağınız kalabalık aktivitelerde romantik yakınlaşmalar söz konusu olabilir veya bir süredir tanıdığınız biri ile romantik bir yakınlaşma olabilir. Derneklerde, kulüplerde eğlenceli ve aktif görevlerde alabilirsiniz.

Güneş/Plüton kontağı ile yurt dışı bağlantılı işlerinizde minik aksilikler çıkabilir. Evlilik ve ortaklıkla ilgili işlerde güven verici durumlar oluşabilir. Yeni bir ortaklığın temelini atılması için minik girişimler söz konusu olabilir.