Boğa – 9 Ocak Haftalık Burç Yorumu

9 Ocak haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Önemli haberler alıp verebilirsiniz. Yakın çevreniz ile ilişkiler önem kazanmaya başlıyor. Mini seyahatler, iletişim, yayıncılıkla ilgili konular gündeme gelebilir. İşlerin bitirilmesi için hafif panik bir havaya bürünebilirsiniz. Sosyal çevre ve arkadaşlarınızdan destek görebileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz zamanlardasınız.

Büyük kare açı kalıbı ile bu hafta seyahatlerde, kadınlarla ilişkilerde, iletişimde büyük sorunlar ve de ruhsal olarak rahatsız, kendinizi rahat hissetmeyeceğiniz koşullar söz konusu olabilir. Bu hafta olası seyahatleriniz ve tatil planlarınız var ise son dakika aksaklıklar söz konusu olabilir. Bu hafta özellikle sağlığınıza ekstra dikkat edin! Rutin kontrollerinizi aksatmayın, sağlığınızı riske atacak durumlardan uzak durun. Kadınlarla iletişimde ciddi problemler meydana gelebilir. Müşterilerinizle tartışmalardan veya kavgalardan uzak durmanızda yarar var. Bu büyük kare hem sağlık hem de iletişim alanında vurabilir sizleri.

Venüs ve Neptün ise birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan sizi manevi anlamda tatmin edecek destekler, güzel davranışlar görebilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla sık sık bir araya gelmeye özen göstermeli, onlardan gelebilecek her türlü yardım ve desteğe karşı olmalısınız. Eğer ki partneriniz yok ise bu hafta arkadaşlarınız sizin için çöpçatanlık yapabilirler, buna izin verin.