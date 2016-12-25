Boğa burcunu 2017’de neler bekliyor?

2017 senesinde Boğa burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2017 senesini yazdı.

BU YIL ÖNE ÇIKAN TEMEL KONULAR

Astrolojik göstergelerde kişiyi olgunlaştıran, deneyim kazandıran, önüne engeller çıkararak sınav verdiren gezegen Satürn bu yıl da sizin krediler, borçlar, vergi, sigorta, miras, aile ve eş ile para paylaşımı, müşterilerden ve yatırımlardan gelen paralar alanınızda yer almaya devam ediyor. Borçlarınızı ödemek, kredilerle ilgili konular, ailenizle para paylaşımını dengeye oturtmak, yatırımlar yapmak, ticari atılımlar, vergi, sigorta, borçlarınız varsa bunları ele almak bu yıl da öncelikleriniz içinde olacak. Ailenize, eşinize maddi konularda destek olmak durumunda kalabilirsiniz. Bu yıl krediler, borçlar, vergi ve sigorta ödemeleri konusunda sorumluluk üstlenerek risk almadan hareket etmelisiniz.

Özellikle Satürn'ün geri harekette olacağı 6 Nisan – 25 Ağustos tarihleri arasında bu konularda alacağınız kararları ciddiyetle ele almakta fayda var. Vakit, nakit ve harcadığınız emek anlamında daha gerçekçi davranmak gerekecektir. Bu süreçte mali konularda akılcı, sağlamcı, tedbirli olmakta fayda olacaktır. Nakit akışınızda sıkışıklık olabilir. Bu nedenle bütçenizi doğru planlamakta yarar var. Bu yıl aileyle veya eşle ortak para kullanımı, aileye yapacağınız destek konusu sizin için stresli bir konu olabilir. Bu nedenle kişisel olarak maddi olanaklarınızı korumaya almak ve bütçenizi kendiniz için en doğru şekilde yapılandırmayı ihmal etmezseniz bu yılı çok daha rahat geçirebilirsiniz.

ŞANS VE FIRSAT ALANLARINIZ

Bu yıl şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter Terazi burcunda yer alacak. 11 Ekim tarihine kadar size iş ve çalışma hayatınızda, sağlık konularında, günlük hayatınızı organize etmekle ilgili konularda destek vermeye ve şans getirmeye başlayacak. Yeni bir iş arayan Boğa’lar bu yıl istedikleri işi bulmak konusunda daha şanslılar! İş ve çalışma ortamınızı daha çok sevmek, iş arkadaşlarınızla güzel ilişkiler kurmak, iş alanında daha adil ve medeni paylaşımlar yapmak için Jüpiter olumlu etkiler getirecek. İşinizle ilgili veya iş yeteneklerinizi artırmak için kendinizi geliştirmek, daha fazla bilgi sahibi olmak adına eğitimler alabilir, kurslara gidebilir, önemli gördüğünüz konularda öğretmenlerle veya eğitmenlerle çalışmalar yapabilirsiniz. Jüpiter Terazi burcunda size iş dolayısıyla çok daha fazla sosyalleşmeyi, yeni insanlarla tanışmayı getirecektir.

Estetik, güzellik, kozmetik, tekstil, moda, dekorasyon, organizasyon işleri ve sosyal ağların içine dahil olarak, iş geliştirmek bakımından şanslı bir dönem olacak. Sağlık alanında yer alan Jüpiter ile kilo almak mümkün! Ancak buna karşılık siz de diyet yapmak, vücudunuzu güzelleştirmek konularında daha bakımlı ve özenli olmak isteyebilirsiniz. Kendinize, zevklerinize daha fazla zaman ayırmak adına, günlük hayatınıza daha fazla neşe katmak akıllıca olur. Jüpiter 11 Ekim'den sonra Akrep burcuna geçiş yaparak sizin ilişkiler, evlilik, ortaklık ve sosyal hayat alanınıza geçiş yapacak. Bu dönem bekar Boğa’lar için hayatınıza önemli bir partner almak veya evlenmek için tam bir fırsat dönemi! Evli Boğa’lar ise evliliklerine daha fazla tutku, heyecan ve tensellik katabilirler. İş konularında ortaklıklar yapılabilir. Eş veya partner bu dönemde daha fazla sahiplenen, kıskanan, sizi korumak ve kollamak isteyen bir ruh haline bürünebilir. Ne olursa olsun bu dönem size ilişkiler, evlilik ve sosyal paylaşımlar alanında hem yeni fırsatlar hem de kişisel deneyiminizi pozitif kazanımlara dönüştürme imkanı getirecektir.

KADERSEL DEĞİŞİM ZAMANLARI

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin ev, aile, ev yaşamı ve özel hayat alanınızda gerçekleşiyor. Ev, aile ve özel hayat konusunda duygusal stresler yaşamak mümkün. İş, kariyer ve ev hayatı arasında dengeye oturtmanız gereken konular olacaktır. İlkeler, prensipler, nasıl daha fazla özgür ve bireysel kalabilirsiniz, ama bir yandan da nasıl aile ve ev hayatının gereklilikleri içerisinde bir arada olabilirsiniz gibi konular su yüzüne çıkabilir. Ev değiştirmek, almak veya satmak isteyen, evini dekore veya tamir ettirmek isteyen Boğa’lar da olacaktır. Eski köye yeni adet getirmeyeceksiniz, ama tecrübelerinizin ışığında ev, aile yaşamı ile ilgili konularda düşüncelerinizi değerlendirip doğru çıkarımlar yaparak sizi duygusal anlamda daha mutlu edecek ve kafanıza yatacak bir düzene geçmek için kararlar alacaksınız.

25 Şubat'ta yer alacak Güneş Tutulması Balık burcunda sizin arkadaşlıklar, gelecek planları ve yeni umutlar alanınızda gerçekleşecek. Bu dönemde arkadaşlıklar ve gruplar içindeki tutumunuzda kendinizi ifade ederken daha fedakar ve özverili olmak konusunda stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda sürpriz değişimler ortaya çıkabilir. Arkadaşlıklarda yeni başlangıçlar yapmak zorunda hissedeceğiniz bir dönem olacaktır. Bazı arkadaşlarınızı daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilir ve arkadaşlığınızı tekrardan gözden geçirebilirsiniz.

7 Ağustos‘ta Kova burcunda iş ve kariyer alanınızda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Mesleki konularda, kariyer hedeflerinizde sizi daha rasyonel objektif bakmaya itecek ve daha fazla medya, sosyal ilişkiler ve yaratıcılığınızı işin içine katacak bir yol izlemek isteyebilirsiniz. Bazı Boğa’lar bu dönemde kariyer veya iş değişikliği yapmak isteyebilirler. Aile veya ebeveynlerle ilişkilerde bireysel özgürlüğünüzü korumak adına daha ilkeli ve somut bir tavır ortaya koymak gereği hissedebilirsiniz.

21 Ağustos'ta Aslan burcunda Güneş Tutulması gerçekleşecek ve yine aile yaşamı, evle ilgili konular ve özel yaşam alanında yer alacak. Eviniz, aileniz, ev içi yaşamınız ile ilgili kararlar ve değişimlerin gündeme geleceğiniz söyleyebiliriz. Ev değiştirmek, ev almak, taşınmak, tamirat, tadilat gibi kararlar alabileceğiniz bir dönem olacaktır. Bazı Boğa’lar ebeveynleri ile daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirler.

AŞK, İLİŞKİLER VE PARA

Burcunuzun göksel temsilcisi aşk, evlilik ve para gezegeni Venüs 5 Mart – 16 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda geri harekette olacak. Bu dönem ilişkilerinizin, evliliğinizin, sosyal yaşamınızın, ortaklığınızın tekrar gözden geçirildiği bir dönem olacaktır. Daha fevri ve başına buyruk davranmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizin geleceğini, yaşama bakış açınızı, ilişkilerde ne istediğinizi ve ortaklıkların durumunu ele alarak streslerin üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz. Sağlığınızı, günlük yaşamınızı ve enerjinizi etkileyecek aşırılıklardan kaçınmalısınız. Venüs 5 Temmuz – 1 Ağustos arası para ve kazançlar evinizde olacak. Bu dönemde zevklere, alışverişe, eğitimlere, haberleşme ve ulaşıma dair konularda para harcamak mümkün! Fakat aynı zamanda gelirlerde de artış görülebilir.

30 Kasım – 24 Aralık arası para paylaşımı ve müşterilerden gelen para alanınızda olacak. Bu dönemde de gelirler ve harcamalar artış gösterecektir. Vergiler, sigorta ödemeleri, krediler ve borçlarla ilgili ödemeler yapılabilir. Yatırımlardan gelir elde edilebilir. Ticari kazançlar artabilir. Venüs 19 Eylül – 14 Ekim arası ve 7 – 30 Kasım arası aşk ve ilişkilerle ilgili alanda yer alacak. Bu dönemde ilişkiler hayatınızda ön planda olacaktır. İlişkilerle ilgili önemli kararlar alıp gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle 11 Ekim'de şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter'in Akrep burcuna geçmesi ve evlilik alanınıza gelmesi ile birlikte ilişki hayatınız canlanacaktır. Aşk ve evlilik konuları daha tutkulu derin ve sahiplenici bir tona bürünecektir.

MERKÜR GERİLEMESİ VE SİZE ETKİLERİ

Merkür bu yıl yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Oğlak burcunda geri harekette olacak. 21 Aralık 2016’da başlamış olduğu gerileme hareketini 9 Ocak 2017’de sona erdirene kadar uzun yolculuklar, basın, yayın, medya, tanıtım, reklam, hukuki ve resmi işler, yabancılarla ilişkiler ve yaşam vizyonu alanınızda geçirecek. Bu tarihe kadar bu temaları içeren konularda ciddi kararlar alıp değişim yapmayı tercih etmemek daha akıllıca olur.

Merkür 9 Nisan – 11 Mayıs arası Boğa burcunda geri harekette bulunacak. Burcunuzda gerçekleşecek bu retro sizin için elbette daha yorucu geçebilir. Özellikle ilişkiler, evlilik ve sosyal yaşamda iletişim kurarken daha dikkatli ve özenli olmalı, yanlış anlaşılmalar olması muhtemeldir. Ortaklık ve iş konularında sözleşmelerde ve anlaşmalarda somut verilerle konuşmak ve ne istediğinizi açık bir biçimde ifade etmek gereklidir.

Merkür 14 Ağustos – 6 Eylül arası Başak burcunda retro yapacak. Bu aşk, ilişkiler, hobiler, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili alanda gerçekleşecek. Eski sevgililer, aşklardan haber alabilirsiniz. Bu dönemde yeni bir ilişki başlatmamak akıllıca olur. Hobiler ve yaratıcı çalışmaları tekrar ele almak, düzeltmek üzerinden geçmek gerekebilir. Aşk ve flört konularında yanlış anlaşılmak mümkün. Detaylara özen gösterecek ve pragmatik kararlar almak isteyeceksiniz.

Merkür yılın son gerilemesini 4 – 24 Aralık arası Yay burcunda gerçekleştirecek. Bu dönemde beklenen paralarda veya ödemelerde gecikmeler olabilir. Kredi almak veya ödenmesi gereken kredi kartları, vergi, sigorta, faturalar gibi ödemeleri yaparken veya ATM vb. kullanırken dikkatli olmalıdır. Borçlarla ilgili konuları retro bitimine bırakmak iyi olabilir. Paranıza ve değerli eşyalarınıza bu süreçte sahip çıkınız.