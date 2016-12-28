Bir yanlışınız varsa çözmek için en ideal gün

Ay, bugün (28 Aralık Çarşamba) Yay burcunda boşluğa girip daha sonra Oğlak burcuna geçiş yapacak. Aynı zamanda Oğlak burcunda da Yeni Ay gerçekleşecek. Kendinizi ifade edemediğiniz konular, hatalarınız veya yanlışlarınız varsa bugün bu konuları halletmek için olumlu enerjilere sahipsiniz.

Ay, bugün (28 Aralık Çarşamba) saat 03:45'te Yay burcunda boşluğa giriyor. 17:12'de Oğlak burcuna geçiş yapacak. Bugün Güneş ve Merkür kavuşumu yer alacak. Bol konuşmalı, sohbetli ve sözel olarak kendinizi ifade etmekte zorlanmayacağınız bir zaman.

Ne demek istediğinizi rahatlıkla ortaya koyabilirsiniz. Ancak dinlemekten çok konuşmak isteyebilirsiniz. Yazı yazmak, telefonla görüşmek, işleri iletişim yoluyla halletmek için iyi bir konumdur. Merkür ticareti da temsil ettiği için yeni iş girişimleri başlatmak için çok akıllıca bir gün seçimi olabilir. Kendi fikirlerinizi açıklamak ve bu doğrultuda güvenle harekete geçmek için olumlu bir açıdır. Bol hareket içeren bir transittir.

OĞLAK BURCUNDA YENİ AY GERÇEKLEŞECEK

Bu Yeni Ay'ın yeni yıla girmemizden kısa bir süre önce gerçekleşmesi sanki yeni yılda yapmak istediğimiz başlangıçların habercisi niteliğinde ve bu başlangıçlar için bize gereken sabrı, disiplini ve kararlılığı getiriyor. Önümüzdeki yılın nasıl geçeceği ile ilgili temalara net bir bakış sağlıyor. Geçmiş yılın bir muhasebesini yapmak için gayet iyi bir fırsat. Başardıklarımızı, başaramadıklarımızı, hatalarımızı, sevaplarımızı düşünerek gerçekçi bir çıkarım yapmak ve hatalarımızın üzerinde düşünmek, yanlışları düzeltmek, var olan sorunlara çözümler üretmek ve gelecek planı yapmak tam anlamıyla Oğlak gibi bir konudur. Oğlak diğer öncü burçlar gibi başlatan ve öncülük edebilen inisiyatif alan bir burçtur. Yeni bir yapı kurma, düzen oluşturma, hiyerarşik yapıyı sağlamlaştırma ve toplumsal düzeni sağlama, iş ve kariyer konularına odaklanma açısından bize oldukça motivasyonu yüksek enerjiler sunuyor.