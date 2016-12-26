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Duygusal çıkışlarınıza dikkat edin
  • @dincerguner

Duygusal çıkışlarınıza dikkat edin

Ay bugün (26 Aralık Pazartesi) Yay burcuna geçiş yapıyor. Ay ve Mars arasında çaba ve zorlanma getiren bir açı oluşuyor. Karşınızdaki kişilerden öfkeli ve çatışmacı tavırlar bekleyebilirsiniz. Tolerans göstermekte zorlanabilirsiniz.
Aralık 26, 2016
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Ay bugün (26 Aralık Pazartesi) Yay burcuna geçiş yapıyor. Ay ve Mars arasında çaba ve zorlanma getiren bir açı oluşuyor. Karşınızdaki kişilerden öfkeli ve çatışmacı tavırlar bekleyebilirsiniz. Tolerans göstermekte zorlanabilirsiniz.

Ay bugün (26 Aralık Pazartesi) 05:19‘da Yay burcuna geçiş yapıyor. Ay ve Mars arasında çaba ve zorlanma getiren bir açı oluşuyor. Acele ve dürtüsel davranışların, düşünmeden yapılan ani çıkışların size yararı olmayacaktır.

Karşınızdaki kişilerden öfkeli ve çatışmacı tavırlar bekleyebilirsiniz. Tolerans göstermekte zorlanabilirsiniz. Duygusal gerginliğinizi dışarı yansıtmak ve içsel enerjinizi dışarı çıkarırken muhalefetle karşılaşabilirsiniz. Sağlık konular, yaşanan stresler nedeniyle ön plana çıkabilir. Kazalar ve yaralanmalar olabilir. Kadınlarla rekabet olabilir. Aşırı savunmacı ve alıngan davranmamaya özen göstermelisiniz.

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