Kendinizi kolayca motive edebileceksiniz

Ay bugün (21 Aralık Çarşamba) Başak burcunda boşluğa girecek ve sonrasında Terazi burcuna geçiş yapacak. Aynı zamanda Güneş de Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu dönemde kendinizi gelecek hedefleriniz doğrultusunda motive ederek, başarılı olmanıza yardımcı olabilirsiniz.

Ay bugün (21 Aralık Çarşamba) 03:56’da Başak burcunda boşluğa girecek ve 04:40 da Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş de Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Güneş Oğlak burcundayken ciddi, hırslı, güvenilir, disiplinli, otoriter, iş ve kariyer odaklı, gerçekçi, dayanıklı, verimli çalışan, olgun, ailesine düşkün, sorumluluklarının bilincinde, sabırlı, sebatlı ve temkinli olmayı temsil eder.

Bu süreçte siz de hayatınızın iplerini elle tutmak, hayatınızı çevreleyen koşulları kontrol etmek, kariyerinizde yeni hedefler belirlemek, statü ve prestijinizi arttırmak için çaba harcayabilirsiniz. Kendinizi gelecek hedefleriniz doğrultusunda motive ederek, başarılı olmanıza yardımcı olacak adımları atabilirsiniz. Oğlak dönemi para ve mali işleri, şirket ve kurumsal yapıları, iş ve kariyer planlamalarını yapmak için en uygun zamandır. Toprakla, inşaatla, tarımla, sistem kurmak ve temel atmanız gereken her türden çalışma, kural, disiplin koyma ve yerleştirme için Oğlak burcunun somutlaştıran ve sağlamlaştıran etkilerinden yararlanabilirsiniz. Oğlak vücutta dizler, dişler, kemikler, iskelet yapınızı ve cildinizi temsil eder. Bu organlarla ilgili bakım ve özen konusu gündeme gelebilir.