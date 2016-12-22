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Prangalarınızdan kurtulun ve özgür olun
  • @dincerguner

Prangalarınızdan kurtulun ve özgür olun

Ay bugün (22 Aralık Perşembe) Terazi burcunda boşluğa girecek. Aynı zamanda Jüpiter ve Uranüs arasında karşıt açı oluşacak. Taşıdığınız sorumluluklardan kurtulabileceğiniz cesarete ve fırsata sahip olacaksınız. Özgür kalma duygunuz artacak!
Aralık 22, 2016
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Ay bugün (22 Aralık Perşembe) Terazi burcunda boşluğa girecek. Aynı zamanda Jüpiter ve Uranüs arasında karşıt açı oluşacak. Taşıdığınız sorumluluklardan kurtulabileceğiniz cesarete ve fırsata sahip olacaksınız. Özgür kalma duygunuz artacak!

Ay bugün (22 Aralık Perşembe) 21:31’de Terazi burcunda boşluğa girecek. Bugün Jüpiter ve Uranüs arasında karşıt açı oluşacak. Bu açı kalıbı ayın sonuna kadar devam edecek. Taşıdığınız sorumluluklardan ve sınırlamalardan kurtulabileceğiniz cesarete ve fırsata sahip olabilirsiniz.

Hayatınızın monoton düzeninden çıkabilir ve hayatınızı renklendirecek değişikliklerin olmasını arzu edebilirsiniz. Özgür kalma ve istediğiniz gibi yaşama isteğiniz nedeniyle ilişkilerde süregelen bir problem varsa ani kopmalar ortaya çıkabilir. Bir görev veya sorumluluktan uyumsuz, çoğunluğa uymayan davranışlarınız nedeniyle azad edilebilirsiniz. Stabil kalmakta ve ayaklarınızı yere sağlam basmakta biraz zorlanacağınız bir transittir. Sosyal yükümlülükler sizi gerebilir ve sırtınıza bir yük gibi gelebilir. İlişkilerde adil olmak, bağımsız olmak ve değişen koşullara ayak uydurmak için oldukça çaba harcayacağınız bir süreçtir.

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