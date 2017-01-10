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İkizler – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 10, 2017
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10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Hedeflerinizle ilgili güveninizin yerine gelmesi, kendinizi güvende hissetmeniz ve kendiniz için alışveriş yapmak istemeniz mümkündür. Hatırası olan eşyalara, antikalara yönelebilir, su temalı objeler satın alabilirsiniz.

İş ortamından biriyle fiziksel bir yakınlaşma içine girmeyi arzu edebilirsiniz. Ortak payda da buluşabildiğiniz, menfaatiniz olan kişi veya arkadaşlarınızdan uzaklaşma, özgürleşme ve belki de kopma isteğinde olabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz ortama ayak uydurmak size zor gelebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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